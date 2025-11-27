Более 200 фасадов МКД Подмосковья отремонтировали по заявкам жителей в ноябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В ноябре фасады отремонтировали более чем в 200 в многоквартирных домах Подмосковья. Работы провели по просьбам жителей, которые поступали в Единую диспетчерскую службу региона.

Ремонт фасадов — ответственность управляющих компаний. В ноябре работы провели в Сергиевом Посаде, Подольске, Балашихе и Красногорске.

«Внешний вид фасада — не только вопрос эстетики, но и важный фактор сохранности здания. Восстановление окрасочного слоя и облицовки предотвращает проникновение влаги, защищает строительные конструкции от разрушения и продлевает срок эксплуатации дома», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

Жители могут сообщить о повреждениях в свою управляющую компанию или диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.