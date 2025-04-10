Более 200 дворников вышли на уборку снега в Пушкино

Циклон «Зион» привел к обильным снегопадам в городском округе Пушкинский, покрыв улицы снежным покровом. Для ликвидации последствий стихии на улицы вышли 54 единицы коммунальной техники и более 200 дворников.

Особое внимание уделяется проезжим частям, автобусным остановкам, спускам, тротуарам и входным группам многоквартирных домов. Работы включают не только уборку снега, но и обработку противогололедными средствами, такими как пескосоляная смесь.

Глава округа Максим Красноцветов обратился к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность на дорогах. Он рекомендовал владельцам автомобилей, «переобувшимся» на летнюю резину, воздержаться от использования транспортных средств в текущих погодных условиях. Также подчеркнута необходимость соблюдения скоростного режима, поддержания безопасной дистанции и избегания резких маневров. В случае аварийных ситуаций следует обращаться по телефону «112».

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в Подмосковье. В ближайшие сутки снежный покров может увеличиться на 10–15 см, а полное таяние снега ожидается к 17–18 апреля.