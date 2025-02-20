Более 200 дворников расчистили улицы после снегопада в Реутове

В городском округе Реутов с последствиями снегопада боролись порядка 250 человек и 37 машин спецтехники. Они очистили дворы, входные группы, пешеходные дорожки и тротуары.

Дворники вышли убирать снег в шесть часов утра. К началу рабочего дня свыше 200 человек с помощью ручных роторов, лопат и метел привели в порядок дворы и тротуары.

По словам заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Реутов Дахи Моллачиева, штат дворников полностью укомплектовали, техника для уборки снега есть, противогололедную смесь закупили.

«Мы готовы к любым погодным условиям», — заверил он.

Еще накануне на уборку дорог от снега вышли 37 дворников и 17 машин спецтехники. Они очистили и обработали противогололедными средствами основные магистрали.

«Погода в этом году не испытывает нас на прочность. Но это не значит, что работы мало. Пока не было снега, мы убирали дороги от мусора, делали ямочный ремонт», — отметил директор Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационного управления» Иван Квасов.

Напомним, что осенью глава Реутова Филипп Науменко провел проверил наличие и готовность дорожной техники в муниципалитете. К началу зимы подготовили 250 человек, 64 больших уборочных машин и 36 средств малой механизации.