Более 200 ДТП с участием мотоциклов зафиксировали в Подмосковье с начала года

С начала года на дорогах Московской области произошло 229 аварий с участием мототранспорта, в которых погибли 23 человека, а более 250 получили травмы. Почти половина ДТП произошла в июне, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Чаще всего к авариям приводят несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность. По статистике, больше всего ДТП происходит в выходные и в понедельник, с 18:00 до 00:00.

Байкерам напомнили, что нельзя пренебрегать защитной экипировкой и шлемом. На дорогах важно быть заметным и предсказуемым, это поможет сохранить жизнь. Необходимо следить за тем, чтобы не ехать в слепой зоне автомобиля, держать дистанцию и оптимальную скорость, двигаться в потоке строго в своей полосе. Нельзя ехать по разметке — она скользкая, а в дождь становится еще опаснее и грозит заносами.

Юным водителям, достигшим 16 или 18 лет, необходимо получить права на управление питбайком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей». Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

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