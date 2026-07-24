Более 200 дорог отремонтировали по Народной программе в Чехове за 5 лет

В Чехове Народная программа «Единой России» становится реальным инструментом перемен: в основу проектов благоустройства и ремонта дорог ложатся наказы жителей. За пять лет удалось улучшить городскую среду: обустроить 30 новых и обновить более 50 игровых площадок, привести в порядок 53 двора, проложить 73 «народные тропы» и 21 тротуар, увеличить систему уличного освещения.

В числе текущих задач — обновление отдельных дорожных участков в округе.

«Ремонт автодорог — это прежде всего безопасность, качество жизни, комфорт. Ремонт тротуаров, дорог, капитальный ремонт, прокладка новых трасс, скоростные магистрали — это основной приоритет. Люди сегодня выводят в топ-3 вопрос, и поэтому мы достаточно активно этим занимаемся», — рассказал депутат Государственной думы Александр Коган.

В округе за пять лет привели в порядок 227 дорог. Сейчас завершается ремонт участка в деревне Чудиново, чтобы жители могли удобно и безопасно добираться до магазинов, социальных объектов и остановок общественного транспорта.