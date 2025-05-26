Более 200 детских площадок подготовят к лету в Истре

Коммунальные службы муниципального округа Истра приступили к обновлению детских площадок после зимы. Всего приведут в порядок более 200 игровых комплексов.

Для этих работ создали пять бригад. Сотрудники ежедневно осматривают состояния игровых элементов, узлов крепления и при необходимости их ремонтируют: меняют карабины, термоусадку цепей качелей и прочее. Таким образов подготовили уже 95 детских площадок по всему округу. Также специалисты ремонтируют песочницы, лавочки, ограждения, точечно восстанавливают противоударное покрытие и обновляют краску.

С приходом тепла увеличилось количество хулиганских действий на игровых площадках. Вандалы раскрашивают или пишут нецензурные слова на игровых элементах, поэтому коммунальщики стараются быстро отреагировать и удалить подобные граффити. Так, по округу зафиксировали более 60 подобных случаев.