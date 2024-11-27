Более чем 200 детям с ОВЗ помогли в социальном центре в Шатуре в 2024 году

Особенным детям помогают специалисты комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский». В 2024 году помощь получили 203 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
На занятия в центре ежедневно приходят 100 ребят. Каждый из них имеет свои особенности развития. Руководитель «Шатурского» Ирина Тимофеева назвала основными целями реабилитации интеграцию, развитие уверенности, когнитивных и практических навыков через игровую терапию.
Для игр и занятий в центре есть все: сухой бассейн, пузырьковая колонна и даже песочница. Тренировка мелкой моторики является залогом развития интеллекта у ребенка. В учреждении работают с детьми от до 18 лет. Также есть группы для взрослых.
А еще здесь реализуется проект «Мамино время». Для родителей особенных детей открыты группы, где проводятся тематические встречи, мастер-классы. Проект дает возможность мамам и папам получить психологическую разгрузку.
В планах центра — открытие отделения паллиативной помощи. Это позволит специалистам заниматься с детьми, которые в силу здоровья не выходят из дома.