Более чем 200 детям с ОВЗ помогли в социальном центре в Шатуре в 2024 году

Особенным детям помогают специалисты комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский». В 2024 году помощь получили 203 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

На занятия в центре ежедневно приходят 100 ребят. Каждый из них имеет свои особенности развития. Руководитель «Шатурского» Ирина Тимофеева назвала основными целями реабилитации интеграцию, развитие уверенности, когнитивных и практических навыков через игровую терапию.

Для игр и занятий в центре есть все: сухой бассейн, пузырьковая колонна и даже песочница. Тренировка мелкой моторики является залогом развития интеллекта у ребенка. В учреждении работают с детьми от до 18 лет. Также есть группы для взрослых.