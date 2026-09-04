Более 200 детей появились на свет в Подольском роддоме в августе

В августе в медучреждении родилось 228 детей. Мальчиков среди них 120, а девочек — 108.

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Подольского роддома Юлия Совдагарова рассказала, что самой молодой матери — 19 лет, самой возрастной — 43 года. Некоторые младенцы появились в результате экстракорпорального оплодотворения.

Подольский роддом может похвастаться не только статистикой, но и современным оснащением. Оборудование позволяет оказывать высококвалифицированную помощь пациенткам и детям на самом высоком уровне.

«Это ультразвуковые аппараты экспертного уровня, искусственной вентиляции, кювезы, открытые реанимационные системы», — рассказала Юлия Совдагарова.

Ежегодно специалисты принимают более 3 тысяч родов — это огромная цифра, за которой стоит колоссальный труд и ответственность.