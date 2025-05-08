Более 200 деревьев посадили ко Дню Победы в Серпухове

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье проходит масштабная эколого-патриотическая акция «Сад Памяти». Жители Серпухова присоединились к проекту и посадили более 200 молодых деревьев по всему округу.

Каждое посаженное дерево — это живой памятник, символ благодарности солдатам и вечной памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Главной площадкой ации в Серпухове стал парк «Жемчужина». Сотни жителей, в том числе представители духовенства и партий, депутаты, юнармейцы, члены общественных организации и сотрудники образовательных учреждений, объединились, чтобы посадить деревья в память о павших солдатах.

«Для меня большая честь внести свой вклад в сохранение памяти о героях. В парке „Жемчужина“, высадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы, которые будут радовать будущие поколения», — поделился врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Двадцать кустов рябины появились и на мемориальном комплексе «Рубеж обороны». В мероприятии участвовали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, семьи с детьми, кадетский класс школы № 3 и школьное лесничество. Помимо этого, там устроили большой субботник и привели в порядок территорию мемориального комплекса: убрали ветки и прошлогоднюю листву, провели влажную уборку куба и трибуны. Помогли в этом специалисты территориального отдела Протвино, сотрудники управляющих компаний, комбината благоустройства, а также учреждений образования, культуры и спорта.

Зеленые аллеи появились также на улицах Ворошилова и Серпуховской, в территориальных отделах и других уголках округа.

Отметим, что акцию «Сад Памяти» проводят с 2020 года. Каждый саженец — это обещание помнить, чтить и беречь воспоминания о тех, кто ценой своей жизни подарил мир.