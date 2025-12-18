Более 200 дефектов дорожного покрытия устранили в Коломне и Луховицах за неделю

Специалисты «Мосавтодора» ведут ямочный ремонт на региональных дорогах в Коломне и Луховицах. За неделю они устранили более 200 дефектов покрытия, сообщили в подмосковном Минтрансе.

В Коломне работы затронули участки в деревнях Гришино и Апраксино, вблизи деревни Семеновское, в селах Пестриково и Акатьево, а в Луховицах — в деревне Кончаково, поселке совхоза Астапово и вблизи деревни Ларино.

В ведомстве добавили, что в среднем в день ремонтируют около 30 ям. Инспекторы регулярно проводят обследование территорий.

Для устранения выбоин используют литой асфальтобетон и специальную холодную смесь. Результаты ямочного ремонта фиксируются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.