Более 200 чердаков привели в надлежащее состояние в Подмосковье с октября

Мероприятия по устранению различных нарушений на территории 228 чердаков прошли в Подмосковье с начала октября. Работы выполнены в ответ на обращения, поступившие в Единую диспетчерскую службу.

В чердачных помещениях многоквартирных домов, в зависимости от этажности и проектных решений, располагаются инженерные коммуникации для горячего водоснабжения и отопления. Чердак выполняет важную роль в структуре многоквартирного дома, улучшая теплоотдачу, поэтому работы по его приведению в порядок имеют большое значение.

При получении заявки в Единую диспетчерскую службу она передается управляющей компании для обработки. Специалисты классифицируют заявки в зависимости от их сложности и устанавливают сроки их выполнения.

Наиболее распространенные обращения жителей касаются содержания чердачных помещений и включают вопросы по устранению захламления, восстановлению освещения, а также различные другие работы, включая уничтожение грызунов, насекомых и птиц.