Более 200 человек приняло участие в фестивале восточного танца в Подольске

Фестиваль восточного танца собрал танцовщиц разных возрастов и уровней мастерства в Доме культуры имени Лепсе. Подольские коллективы завоевали два первых места. Коллектив «Аль Сафир Синьоры» победил в номинации «Табла», коллектив «Аиша» стал лучшим в свободной танцевальной категории «Юниоры» с номером «Амазонки».

Более 200 участниц представили фольклорные направления разных стран и классический ориентал, современные fusion-направления, сочетающие восток с латиной и классической хореографией. Особую благосклонность жюри получили импровизации под живую дарбуку и номера в стиле шааби и балади.

Участницы соревновались в возрастных категориях дети, юниоры, молодежь, сеньоры, уровни мастерства — дебют, начинающие, продолжающие, профессионалы.

«Занимаюсь восточными танцами с 2010 года и тренируюсь в школе восточного танца „Джаннат“. На мероприятии выступаю впервые с номером в стиле табла-соло (импровизация под барабаны)», — сказала участница фестиваля Валерия Лукий.

Победителям вручили грамоты, медали, плюшевые игрушки, украшения, костюмы, парфюм и памятные призы с символикой фестиваля.