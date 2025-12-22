Более 200 человек приняли участие в зажжении новогодней елки в парке Подольска

В обновленном парке «Березки» дали старт новогодним торжествам. На празднике собрались более 200 жителей и гостей округа.

Гостям представили развлекательную программу от коллектива «Терем» сельского дома культуры «Романцево». Для детей организовали игры и конкурсы со сказочными героями. Кульминацией праздника стало зажжение главного символа Нового года — большой елки.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

В текущем году на территории парка площадью девять гектаров специалисты провели масштабные работы. Полностью обновили сеть пешеходных дорожек, смонтировали современное освещение и установили разнообразные малые архитектурные формы, площадку для выгула и дрессировки собак. Реконструкция парка проводилась в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и завершилась в ноябре.