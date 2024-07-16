Более 200 человек приняли участие в забеге «Стальная птица» в Луховицах

Фото: Телеканал «360»

Экстремальный забег «Стальная птица» прошел в Луховицах. Участие в нем приняли более 200 человек.

В этом году для участников забега подготовили новую трассу и новые испытания на выносливость, силу и смекалку. Преодолеть полосу препятствий протяженностью более пяти километров было непросто. Для детей организаторы подготовили трассу протяженностью полтора километра. Юным участникам в возрасте от шести до 15 лет предстояло пройти 12 испытаний.

«По-особенному приятно, что на детский забег больше всего зарегистрировалось. Молодежь интересуется спортом, и мы со своей стороны поддерживаем. Участники из Москвы положительно отозвались о трассе, сказали, что одна из самых сложных», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Все спортсмены получили памятные медали, а победителей наградили кубками и ценными призами. Следующий старт состоится осенью.

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