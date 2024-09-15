Более 200 человек приняли участие в спартакиаде ко Дню трезвости в Подольске

Спартакиада «Подольское благочиние», приуроченная ко Дню трезвости, прошла в микрорайоне Климовск на стадионе «Заречье». Между собой состязались 200 человек из Подольска, Домодедова, Ступина, Серпухова, Люберец и Чехова.

Участники соревновались в разных видах спорта: легкая атлетика, перетягивание каната и дартс.

Открыл спартакиаду представитель Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями иерей Дионисий Коськин. С приветственным словом к собравшимся обратился также депутат Совета депутатов городского округа Подольск и директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Заречье» Александр Дудкин. Они пожелали участникам удачи.

Напомним, День трезвости отмечают 11 сентября. Его возобновили в 2014 году спустя 100 лет. Впервые праздник начали праздновать с 1914 года.

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