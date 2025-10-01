Более 200 человек приняли участие в фестивале семейной рыбалки в Химках

В Химках прошел ежегодный чемпионат по рыбной ловле «Папа, Мама, Я — Рыболовная семья», в нем приняли участие более 200 человек. Мероприятие состоялось в парке «Два берега» на берегу канала имени Москвы уже в восьмой раз.

Фестиваль семейной рыбалки объединил жителей и семьи вокруг общего увлечения. В этом году организаторы выделили три номинации — фидер, поплавок и спиннинг. Участники смогли поймать плотву, судаков, окуней и множество мелких рыб.

«Фестиваль очень нравится, посещаем его уже неоднократно. В этот раз получилось подобрать ключик к рыбке», — поделился участник чемпионата Виталий Лобачев.

По результатам взвешивания обладателей самого крупного улова наградили кубками и медалями. Участники с удовольствием поделились своими секретами удачной ловли и обменялись забавными историями.

«Рыбалка может стать не просто хобби, но и возможностью создать совместные воспоминания. Мы стремимся популяризовать рыбную ловлю среди участников всех возрастов», — отметил организатор фестиваля Александр Пилипенко.

Традиция совместной рыбалки из года в год помогает спортсменам обрести новых друзей и отметить командные достижения вместе с близкими.