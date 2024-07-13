Более 200 человек поучаствовали в турслете «Вертикаль» в Воскресенске

Туристический слет «Вертикаль» прошел недалеко от поселка имени Цюрупы. Он собрал более 200 участников. В этом году традиционное мероприятие в Воскресенском округе посвятили сказкам Александра Пушкина.

На ежегодный турслет собрались участники от двух до 80 лет. Девять команд состязались в творческих, спортивных и походных конкурсах.

«Это у нас обвязки, сплавы, сбор и разбор палаток на время, прохождение лабиринтов. А творчество — это песни у костра, визитные карточки. Вчера была поляна заданий, настолько интересно, участвуют и взрослые, и дети», — сказала организатор восьмого Открытого молодежного туристического слета «Вертикаль» Ольга Якимова.

Также в рамках соревнований команды учились правильно оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, проходили скалодром, ориентирование на местности, квесты, викторины, турниры по пляжному волейболу.

Мероприятие длилось четыре дня. Темой турслета этого года стали сказки Александра Сергеевича Пушкина.

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