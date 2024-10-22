Православный молодежный фестиваль прошел в Реутове

В Реутове прошел Покровский молодежный фестиваль. Более 200 человек приняли участие в форуме «Семья. Прошлое и современность».

Православный форум открыли торжественным молебном в Казанском храме перед мощами священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова. Затем началась конференция «Семья. Прошлое и современность», на которой обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи и продвижение традиционных ценностей среди подрастающего поколения. Ее открыл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Он отметил, что семья невозможна без божественной любви.

«Если ее не хватает, то будет сложно, а если любви много, то не будет тяжело никому», — сказал он.

Председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии Александр Насибулин уточнил, что такие встречи важны, так как молодые люди — будущие семьянины.

«Я сегодня увидел большую заинтересованность, горящие глаза. Хотелось от души донести до этих молодых людей истину, рассказать о семейных ценностях», — добавил он.

Для всех организовали мастер-классы и интерактивную программу. Участники присоединились к ней в конце праздника.

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