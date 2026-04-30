Более 200 человек посетили ярмарку вакансий в Волоколамске

29 апреля в Волоколамске прошла масштабная ярмарка вакансий, организованная администрацией округа и Центром занятости населения. Мероприятие посетило более 200 жителей.

В нем приняли участие 17 предприятий и учебных заведений, которые предложили более 170 вакансий в разных сферах — от жилищно-коммунального хозяйства и финансов до общественного питания, сельского хозяйства, образования и пассажирских перевозок.

Более 200 жителей округа пообщались с представителями организаций, узнали условия работы и получили помощь в составлении резюме. Часть участников смогла определиться с трудоустройством уже на площадке, а работодатели нашли подходящих кандидатов.

Свои консультации провели учебные заведения: ВАТ «Холмогорка», Волоколамский филиал Красногорского колледжа, МГУТУ и Бизнес-академия экономики и сервиса. Специалисты рассказали о возможностях обучения и повышения квалификации.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила: «Такие встречи помогают жителям быстрее находить работу, а предприятиям — привлекать специалистов. Продолжим развивать этот формат и дальше».