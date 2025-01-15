Более 200 человек и 56 спецмашин вывели на уборку снега в Реутове

Коммунальные службы городского округа этой зимой уделяют особое внимание очистке дорожного покрытия и общественных пространств от снега и наледи. Перепады температур и обильные осадки заставляют специалистов работать в усиленном режиме.
На уборку дорог, улиц и тротуаров города вышли 47 сотрудников муниципального предприятия «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и 28 единиц техники. Дворовые территории убирают 192 работника и 28 специальных машин. С начала зимы коммунальщики вывезли уже более 11 тысяч кубометров снега.
Качественная уборка в зимний период является одним из главных направлений деятельности администрации муниципалитета. Вся техника, обслуживающая город, подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет контролировать ее перемещение автоматически и объективно оценивать эффективность работы.
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