Более 200 бездомных собак отловили в Солнечногорске с начала 2026 года

С начала 2026 года в городском округе Солнечногорск 205 бездомных собак прошли через программу «Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение в привычную среду обитания». Об этом сообщил первый заместитель главы Кирилл Типографщик.

Программа направлена на гуманное регулирование численности безнадзорных животных. Она включает в себя ветеринарную помощь, профилактику заболеваний, стерилизацию и чипирование.

Трех собак поместили в приют на пожизненное содержание, а 202 вернули на привычные им территории. В приюте в деревне Рахманово сейчас находятся 47 собак, как правило, из-за агрессивного поведения их помещают в приют.

Сотрудники администрации проверяют условия содержания животных и навещают другие приюты. Так, они поздравили питомцев приюта благотворительного фонда «Дарящие надежду» со Всемирным днем бездомных животных и привезли им корм. В волонтерском выезде участвовали сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства совместно с активистами «Единой России».

«В сутки на такое количество питомцев уходит 60–70 кг корма. Волонтеры приезжают почти каждый день. Любой из нас может сделать так же: привезти пачку корма, лекарства или теплые одеяла. А еще лучше — приехать познакомиться. Возможно, именно там вас уже ждет самый преданный друг, который всю жизнь будет благодарен за дом», — сказал Кирилл Типографщик.

Приют тесно сотрудничает с организациями, которые помогают детям с особенностями развития, и привлекает собак к терапевтическим методикам.

Приют находится в производственном квартале Солнечный, поселок Смирновка (56.219227, 36.956906). Телефон горячей линии: +7 (985) 222−11–98.