Более 200 аварийных деревьев убрали в Истре в октябре

За прошлый месяц коммунальные службы округа убрали более 200 сухих и аварийных деревьев. Работы проводились по всему округу, но наибольшее число опасных деревьев ликвидировано в населенных пунктах: город Дедовск, деревня Покровское, село Новопетровское и поселок Глебовский.

Коммунальные службы округа на постоянной основе следят за сухими и аварийными деревьями, ведь в плохую погоду они могут упасть на пешеходные зоны, проезжую часть или линии электропередачи, тем самым привести к имущественному ущербу или аварийным отключениям электроснабжения. Чтобы этого избежать, необходимо проводить соответствующие работы.

Кроме того, по мере необходимости выполняется обрезка деревьев. В октябре провели работы по обрезке ветвей и поднятия кроны на 151 дереве. Это делается для обеспечения безопасности и сохранения эстетического вида зеленых насаждений, особенно в населенных пунктах: Северный, Глебовский, Агрогородок, Обновленный труд и Истра.

Удаление опасных деревьев и их обрезка продолжаются и в ноябре. Например, на этой неделе обрезали большого дерева в деревне Ламишино. Это старое дерево не только задевало провода уличного освещения, но и представляло опасность для прохожих. Жители сообщили о том, что в ветреную погоду сухие ветки часто ломались и падали. В результате осмотра было принято решение о необходимости обрезки.

Стоит отметить, что решение о проведении работ принимается специалистами отдела экологии на основе комиссионных выездов и осмотров территорий, а также по обращениям граждан.

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