Более 20 жителей Озер наградили во время празднования Дня города

Более 20 жителей Озер наградили на Дне города глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Московской областной Думы Игорь Исаев и председатель местного Совета депутатов Николай Братушков. Они вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Жителей наградили в парке «Сосновый бор» в День города.

«Озеры с каждым годом хорошеют! И это заслуга каждого жителя. Здесь живут неравнодушные люди и укрепляются традиции гостеприимства, трудолюбия, творчества, патриотизма и духовности», — сказал председатель Совета депутатов Николай Братушков.

Награду получил учитель физической культуры озерской школы № 2 Иван Варлыгин. Он вошел в топ-100 лучших педагогов Подмосковья. Празднование в парке «Сосновый бор» продолжилось до 19:00. После — началась программа на Советской площади.

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