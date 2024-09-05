Более 20 жителей Красногорска стали народными дружинниками

Горожане вместе с сотрудниками полиции проводят регулярные рейды на улицах городского округа Красногорск. Сейчас в составе народной дружины числится более 20 участников.

Командир Станислав Коваленко основал народную дружину в Красногорске в 2020 году. Неравнодушные жители вместе с полицейскими обходят улицы округа.

«Все наши участники женаты и имеют детей. Они работают в разных сферах, от бизнесменов до обычных работников. Наша общая цель — безопасность нашего района и дома», — рассказал заместитель командира Денис Жук.

Экипировка дружинника состоит из балаклавы, бронежилета, радиостанции и фонаря, чтобы дежурить ночью. Участники отряда патрулируют Нахабино, Опалиху и Красногорск, пруды и площадки для отдыха. На рейды они выезжают вместе с сотрудниками полиции и участковыми.

Члены дружины проходят специальное обучение. Они отрабатывают технику рукопашного боя, а также изучают основы права.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».