Более 20 жителей Красногорска стали народными дружинниками

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Горожане вместе с сотрудниками полиции проводят регулярные рейды на улицах городского округа Красногорск. Сейчас в составе народной дружины числится более 20 участников.

Командир Станислав Коваленко основал народную дружину в Красногорске в 2020 году. Неравнодушные жители вместе с полицейскими обходят улицы округа.

«Все наши участники женаты и имеют детей. Они работают в разных сферах, от бизнесменов до обычных работников. Наша общая цель — безопасность нашего района и дома», — рассказал заместитель командира Денис Жук.

Экипировка дружинника состоит из балаклавы, бронежилета, радиостанции и фонаря, чтобы дежурить ночью. Участники отряда патрулируют Нахабино, Опалиху и Красногорск, пруды и площадки для отдыха. На рейды они выезжают вместе с сотрудниками полиции и участковыми.

Члены дружины проходят специальное обучение. Они отрабатывают технику рукопашного боя, а также изучают основы права.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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