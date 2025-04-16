Более 20 жилых кооперативных комплексов построят в Балашихе за два года

В Балашихе растет интерес к кооперативному строительству жилья. По данным компании «Астерра», за год количество обращений от партнеров, частных инвесторов и покупателей увеличилось вдвое. В ближайшие два года в округе введут в эксплуатацию 24 жилых комплекса.
Одной из ключевых причин растущего интереса к кооперативному строительству является доступность жилья. Такой подход снижает финансовую нагрузку на каждого участника, позволяя приобрести квартиру по себестоимости. Это особенно актуально в условиях нестабильной экономической ситуации и растущих цен на рынке недвижимости.
Напомним, что в 2016 году в России вступили в силу изменения в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства», призванные упростить механизмы создания и деятельности жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой. Это добровольные объединения граждан, которые создаются для строительства жилья на землях, предоставляемых государством бесплатно.
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