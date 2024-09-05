Более 20 выпускников медицинского класса в Коломне поступили в профильные вузы

Выпускники медицинского класса гимназии № 9 в Коломне поступили в профильные вузы России. Всего 22 ученика будут получать профессию в Рязани, Туле, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве.

Заместитель директора гимназии № 9 Анна Ермакова рассказала, что 22 выпускника выбрали Рязанский, Ивановский, Тульский и Московский государственные медицинские университеты имени Сеченова и Пирогова, а также Военно-медицинскую академию имени Кирова и Приволжский исследовательский медицинский университет. Они будут осваивать лечебное дело, стоматологию, медико-профилактическое дело, педиатрию, фармацию и клиническую психологию.

Анна Ермакова пожелала ребятам успешно окончить учебное заведение и вернуться в родной округ опытными специалистами.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что проект «Медицинская школа» стартовал в Коломне в 2020 году. Его организовали Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, Коломенская больница и гимназия № 9. За время проекта 83 ученика поступили в профильные вузы, а еще 75 школьников начали обучение в медицинском классе в гимназии № 9.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».