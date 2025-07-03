Более 20 водоемов очистят в Чехове в 2025 году

Масштабные работы по приведению в порядок водоемов продолжаются в Чехове. Уже очистили объекты в нескольких населенных пунктах округа.

Очистку проводят в рамках муниципальной программы. Она действует в округе с 2021 года.

В этом году в планах расчистить 21 водоем. Их общая площадь составит 400 тысяч квадратных метров.

Осмотр водоемов весной провели сотрудники учреждения «Экология и природопользование муниципального округа Чехов». Они составили список наиболее загрязненных из них.

Далее приступили к отчистке. Уборку ведут как с помощью техники, так и вручную. Занимает это в среднем от двух до пяти дней.

Так, уже привели в порядок водоемы в городском парке культуры и отдыха и на реке Теребенка, в деревнях Нижнее Пикалово, Ермолово, Сенино, Высоково и Пешково.

Для уборки мусора с поверхности используют плавающий мини-экскаватор «Боцман-М». В один его ковш помещается половина куба ряски, мусора и бутылок.