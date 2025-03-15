Более 20 видов коммунальной техники представили на Дне работника ЖКХ в Мытищах

На праздновании 45-летия Дня работника ЖКХ в Мытищах представили современную коммунальную технику. Ее применяют в борьбе с засорами, уборке улиц и обследовании сетей водоснабжения и канализации.

«Мытищи — округ-лидер по развитию и оснащенности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в регионе. На сегодняшний день такой уровень благосостояния и обеспеченности есть не везде», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве надеются, что результаты модернизации коммунальных систем во всем регионе станут положительными. Не все зависит от финансирования, важно повышать эффективность работы, отказываясь от устаревших стандартов в пользу новых.

На площадке дворца культуры «Яуза» показали более 20 видов машин и средств механизации — от проверенных в работе моделей до инновационных новинок. На выставке представили поливомоечные машины, тракторы, бульдозеры, погрузчики, самосвалы, аварийные машины и подметально-вакуумную технику.

Особый интерес вызвали современные илососные машины — незаменимые помощники при очистке канализаций. Отдельное внимание привлекла автолаборатория «Ольмакс». С помощью нее можно осматривать труднодоступные участки трубопроводов до 50 метров, выявлять повреждения, засоры и незаконные врезки. Оператор в это время должен находиться в салоне авто и оттуда управлять процессом через монитор и пульт.

«В сфере ЖКХ, как принято считать, большая часть работ выполняется вручную. Мы стараемся отойти от этого стандарта», — рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Уже скоро новейшая техника придет на смену тяжелому ручному труду и облегчит работу специалистов.