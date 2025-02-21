Более 20 ветеранов наградили медалями к 80-летию Великой Победы в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошло торжественное вручение наград в честь 80-летия Великой Победы. В рамках события 24 ветерана Великой Отечественной войны, среди которых были труженики тыла и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, получили памятные медали.

Награды, учрежденные президентом России Владимиром Путиным, стали символом признания заслуг и подвигов русского народа, одержавшего победу в одной из самых кровопролитных войн в истории.

«В год памяти Великой Победы, мы с почтением вспоминаем тех, кто ради свободы и будущего наших поколений отважно боролся на полях сражений Великой Отечественной войны и трудился в тылу. Ваши имена навсегда вписаны в историю страны. Мы благодарим вас», — поздравил ветеранов глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Также нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» III степени были отмечены юные юнармейцы, которые активно участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, прославляя свой округ и воспитывая у сверстников чувство патриотизма и гордости за Родину.