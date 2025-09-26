Более 20 учителей приняли участие в конкурсе профмастерства в Химках

Конкурс профессионального мастерства выступает эффективным способом повышения квалификации педагогов, в этом году в Химках за звание лучших борются более 20 учителей. Возможность представлять город получит победитель на областном этапе конкурса в ноябре.

Презентацию на тему «У меня это хорошо получается» включал в себя первый конкурсный этап. Молодые педагоги продемонстрировали инновационные методы, которые применяют в своей работе. Мероприятие проходило на базе школы «Флагман».

Каждому участнику, дебютирующему в конкурсе, помогает наставник, оказывая поддержку и руководство.

«Наставничество для меня — это скорее вызов моему педагогическом опыту и таланту. На протяжении двух лет мы работали с Елизаветой Викторовной Сласиновой. Я подмечала ее успехи, корректировала неточности в работе. Поэтому этот конкурс — итог нашей каждодневной работы. Для меня очень ответственный и волнительный период», — рассказала учитель начальных классов Луневской школы и наставник конкурса Людмила Казакова.

Следующий этап для всех участников — открытый урок, на котором они смогут продемонстрировать свое мастерство перед учениками и жюри. Эксперты оценят насколько эффективно молодые педагоги взаимодействуют с детьми и достигнуты ли поставленные образовательные цели. Итоги конкурса будут объявлены 1 октября.