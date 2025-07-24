Более 20 участков тепловых сетей обновили в Истре

С начала весны в округе заменили теплосети на 20 разных адресах. Модернизация позволит существенно продлить срок службы коммуникаций и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для жителей округа.

Так, в селе Новопетровское проведены работы по замене теплосетей на улице Северной: у домов № 4, 91а и 22, в общей сложности более 235 метров. В поселке Румянцево подобные работы провели на ГВС-трубопроводе у дома № 57 на улице Школьная. В Курсаково заменили 360 метров отопления и ГВС на территории школы, также планируется отремонтировать три тепловые камеры.

Более масштабные ремонтные работы провели в Кострово, заменили 88 метров на улице Парковой, а недавно приступили к обновлению 320 метров трубопровода отопления и ГВС возле дома № 11 на улице Центральной.

В это же время в деревне Пречистое приступили к замене 520 метров тепловых сетей с выносом сетей из частного землевладения. Еще до начала отопительного сезона планируют провести ремонт в Агрогородке, Истре, Павловском, Котово, Рождествено и Дедовске.