Более 20 участков дорожного покрытия обновят в Щелкове в 2025 году

В городском округе Щелково стартовала комплексная программа капитального ремонта дорожной инфраструктуры. Глава округа Андрей Булгаков сообщил, что согласно представленному плану, первыми будут завершены ремонтные работы на участках, расположенных между улицами Гоголя и Герцена, а также между деревней Орлово и улицей Озерная.
Сейчас в стадии реализации находятся ремонтные мероприятия на улицах Аэродромная, Вокзальная, Свердлова и Новая Слобода. В общей сложности в 2025 году планируется обновление 25 дорожных сегментов.
Помимо капитального ремонта дорог, в городском округе Щелково также инициировано комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках данной программы на текущий год запланировано проведение мероприятий по благоустройству 12 адресов.
Таким образом, проводимые мероприятия направлены на значительное улучшение транспортной инфраструктуры и повышение уровня комфорта городской среды в Щелкове.
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