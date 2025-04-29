Более 20 участков дорожного покрытия обновят в Щелкове в 2025 году

Фото: Пресс-служба Администрации г. о. Щелково

В городском округе Щелково стартовала комплексная программа капитального ремонта дорожной инфраструктуры. Глава округа Андрей Булгаков сообщил, что согласно представленному плану, первыми будут завершены ремонтные работы на участках, расположенных между улицами Гоголя и Герцена, а также между деревней Орлово и улицей Озерная.

Сейчас в стадии реализации находятся ремонтные мероприятия на улицах Аэродромная, Вокзальная, Свердлова и Новая Слобода. В общей сложности в 2025 году планируется обновление 25 дорожных сегментов.

Помимо капитального ремонта дорог, в городском округе Щелково также инициировано комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках данной программы на текущий год запланировано проведение мероприятий по благоустройству 12 адресов.

Таким образом, проводимые мероприятия направлены на значительное улучшение транспортной инфраструктуры и повышение уровня комфорта городской среды в Щелкове.