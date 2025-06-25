Более 20 участков дорог дополнительно отремонтируют в Озерах в 2025 году

Программа ремонта дорог в этом году в городе масштабная. В порядок приведут 29 участков, в том числе 22 — из дополнительного плана.
Асфальт уложат на площади более 30 тысяч квадратных метров. Город в этом году отмечает вековой юбилей, и новые дороги станут хорошим подарком жителям.
«Это основные улицы, которые отходят от центральной автомагистрали, поэтому ремонт будет знаковым событием для людей, проживающих в городе Озеры», — отметил первый заместитель главы Коломны Денис Лубяной.
На улице Воровского в Озерах работает тяжелая техника. Строительство дороги ведется практически с нуля, поскольку раньше здесь была грунтовка. На этой неделе специалисты обещают завершить укладку асфальта.
Всего в Озерах в этом году заасфальтируют 12 километров дорог. Два участка уже готовы. Качество работ проверят специалисты. Завершить ремонт планируют в августе.
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