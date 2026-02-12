Более 20 тысяч заявлений на «Стрелку» подали в Подмосковье с начала года

Фото: Презентация транспортных карт с героями мультфильма «Белка и Стрелка» / Медиасток.рф

Жители Подмосковяь могут подать онлайн-заявку на обслуживание карт «Стрелка» через «Госуслуги» . С начала года это сделали более 20 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, льготная карта для учащихся дает возможность оплачивать первые 35 поездок со скидкой 50%, а затем — 99%. «Стрелка» для военных пенсионеров предоставляет скидку 50%.

Для подачи заявки необхоидмо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

«Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке. Решение по услуге, а также перечень необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя», — сказали в министерстве.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, оформить или обменять неработоспособную карту, восстановить защитный код.