Более 20 тысяч цветов высадили на улицах в Истре

За последние две недели коммунальщики выполняли работы по высадки однолетних растений. В цветочные композиции вошли десятки видов декоративных растений: виолы, бархатцы, агератум, алиссум, остеоспермум, сальвии, пеларгонии, лобелии, петунии, бегонии, георгины и многие другие.

Озеленение охватило не только Истру, но и другие населенные пункты округа: Дедовск, Снегири, Кострово, Глебовский, поселок Гидроузла, Новопетровское. Цветы высадили у социальных объектов, на площадях, вдоль дорог и в местах массового отдыха.

Работы по озеленению продолжатся в ближайшее время. Всего этим летом на территории округа планируют высадить порядка 100 тысяч саженцев однолетних цветов.