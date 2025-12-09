Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Волоколамском округе

Развитие дистанционной медицины активно продолжается в муниципалитете. В 2025 году было проведено более 20 тысяч телемедицинских консультаций.

Дистанционные консультации проводят врачи поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий Волоколамского округа. Услуга обеспечивает доступ к врачам без личного визита в медицинские учреждения.

Онлайн-приемами с начала года воспользовались около 21700 жителей округа, четверть из них обратились к специалистам детской поликлиники. Большая часть обращений касалась выписки необходимых лекарственных препаратов, расшифровки результатов обследований и коррекции текущей схемы лечения. Также с помощью телемедицины можно закрыть листок нетрудоспособности и получить различные справки, что значительно экономит время.

Для записи на онлайн-консультацию можно воспользоваться порталом «Здоровье Московской области», телефоном 122, чат-ботом «Денис» и инфоматом в поликлинике. Также это можно сделать на приеме у лечащего врача. Медики свяжутся с пациентом по мобильному телефону в назначенное время.