Более 20 тысяч школьников Подмосковья посетили новые «Уроки цифры»
Новые «Уроки цифры» прошли школах Подмосковья. Их посвятили теме «Как кодить на квантах». Занятия уже посетили более 20 тысяч ребят.
Лидерами по количеству пройденных уроков стали Мытищи, Подольск, Бронницы, Клин и Королев.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в ходе обучающего фильма ребятам рассказали о том, как устроен сверхпроводниковый квантовый компьютер и работе алгоритмов. Знания они закрепили на интерактивном тренажере.
«Все тренажеры представлены в увлекательной форме и с учетом возраста участников», — отметили в ведомстве.
Уроки будут доступны до 26 апреля на платформе «Урока цифры».
Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».