Более 20 тысяч школьников Подмосковья посетили новые «Уроки цифры»

Фото: Компьютеры в модельной библиотеке «Компас» во Власихе / Медиасток.рф

Новые «Уроки цифры» прошли школах Подмосковья. Их посвятили теме «Как кодить на квантах». Занятия уже посетили более 20 тысяч ребят.

Лидерами по количеству пройденных уроков стали Мытищи, Подольск, Бронницы, Клин и Королев.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в ходе обучающего фильма ребятам рассказали о том, как устроен сверхпроводниковый квантовый компьютер и работе алгоритмов. Знания они закрепили на интерактивном тренажере.

«Все тренажеры представлены в увлекательной форме и с учетом возраста участников», — отметили в ведомстве.

Уроки будут доступны до 26 апреля на платформе «Урока цифры».

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».