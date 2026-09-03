Более 20 тысяч школьников начали новый учебный год в Дмитрове

24 тысячи школьников Дмитровского округа начали новый учебный год. Среди них — 2422 первоклассника, для которых 1 сентября стало первым шагом в школьную жизнь.

В Деденевской школе имени Н. К. Крупской День знаний встретил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. В этом году здесь впервые сели за парты 91 первоклассник.

В большом зале школьного спортзала прошла торжественная линейка. Аплодисментами встречали и самых юных учеников, и одиннадцатиклассников, для которых этот учебный год станет последним школьным этапом.

«Сегодня для всех — день волнительных ожиданий, новых, важных открытий. Для первоклассников это первый шаг в новую школьную жизнь, для выпускников — старт к мечте, для учеников других классов — возможность стать умнее, добрее и сильнее», — отметила директор школы Светлана Кравченко.

Михаил Шувалов пожелал школьникам успехов в учебе и подчеркнул важную роль педагогов и родителей в становлении детей.

«Обязательно стремитесь учиться, а ваши педагоги-наставники поделятся с вами знаниями и опытом. Полученные в школе знания станут основой для уверенного пути во взрослую жизнь. Дорогие первоклассники, смело идите вперед — учителя всегда будут вашими помощниками. Выпускники, знаю точно: у вас обязательно все получится», — сказал глава округа.

Родителям Михаил Николаевич пожелал терпения и взаимопонимания, отметив, что поддержка семьи играет большую роль в успехах ребенка. С началом учебного года школьников и педагогов также поздравили депутат Совета депутатов округа, почетный житель Дмитровского округа Светлана Тягачева и настоятель Успенской церкви села Шуколово протоиерей Константин Елохин.

По традиции одиннадцатиклассники передали первоклассникам символический ключ от страны знаний и пожелали им уверенно покорять вершины науки. После совместного танца выпускников и малышей школьники отправились на первый урок — «Разговор о важном».

Михаил Шувалов посетил занятия в первых классах и пожелал ребятам хорошо учиться и дружить.

«Главное — старайтесь, учитесь, пусть ваши классы будут дружными», — обратился он к детям.

В ответ на переживания одного из первоклассников о будущих домашних заданиях глава округа заверил: трудности еще впереди, а пока ребят ждет интересная школьная жизнь. Также Михаил Шувалов передал детям пожелания успешной учебы от губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил сладкий подарок — мороженое. Такие подарки в День знаний получили ученики младших классов всех школ Подмосковья.

Кроме того, глава округа посетил школьный музей. Учитель истории Лидия Дмитриева рассказала ему об истории Деденево, известных земляках, ветеранах войны и труда.

В завершение мероприятия Михаил Шувалов поделился воспоминаниями о собственном первом школьном дне.

«Мне тоже когда-то хотелось и не хотелось идти в школу, садиться за парту. Было непонятно, что и как будет дальше. Сегодня я бы сказал тому мальчику с букетом цветов: „Миша, дружище, ты молодец. У тебя все получилось. Следуй своим путем, и Господь обязательно поможет пройти его достойно“», — рассказал глава Дмитровского округа.