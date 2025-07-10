Более 20 тысяч подростков трудоустроились во время каникул в Подмосковье

Работа во время каникул — это отличный способ для подростков заработать первые деньги, получить опыт, научиться работать в команде и освоить полезные навыки. В Подмосковье есть два варианта трудоустройства для школьников: можно пойти в трудовой отряд на базе школы или найти вакансию через Кадровый центр Московской области.

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что подростки от 14 до 18 лет могут обратиться в Кадровый центр, чтобы подобрать подходящую работу. Кроме зарплаты, им положена дополнительная выплата от государства — 2,6 тысячи рублей.

«Возможностью провести каникулы с пользой с начала года воспользовались более 20 тысяч подмосковных ребят. Они выбирают для себя совершенно разнообразные направления деятельности — это работа с молодежью, вожатый в лагере, официант, помощник бухгалтера или системного администратора», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Сейчас на портале «Работа в России» размещено более 7,5 тысячи вакансий для несовершеннолетних в Подмосковье. В Министерстве образования региона добавили, что в школах работают трудовые отряды с оплачиваемой занятостью. Там ребята могут попробовать себя, например, в роли архивариуса, помощника библиотекаря, озеленителя или оператора по цифровизации документов.

Работать можно с 14 лет, но только по правилам, установленным законом. Подростки 14 лет могут трудиться не более четырех часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние — до пяти часов в день, а ребята от 16 до 17 лет — не более семи часов в день.