Более 20 тысяч подмосковных семей воспользовались маткапиталом на обучение

Региональный материнский капитал представляет собой денежный сертификат, который семьи могут использовать для получения ежегодной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Его также можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг или газификацию.

С начала реализации программы в регионе выдали более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что данная поддержка особенно актуальна в начале учебного года, так как многие родители стремятся организовать дополнительные занятия для своих детей, включая творческие кружки и подготовку к ОГЭ или ЕГЭ.

В Министерстве социального развития Подмосковья добавили, что с начала действия программы более 20 тысяч семей уже воспользовались средствами маткапитала для образовательных нужд, и около двух тысяч семей сделали это только в 2024. Эти средства могут быть направлены не только на обучение несовершеннолетних, но и на образование уже совершеннолетних детей, при условии, что на момент начала обучения им не исполнилось 25 лет.

Чтобы воспользоваться региональным материнским капиталом, необходимо подать заявление на портале госуслуг.

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