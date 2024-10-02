Более 20 тысяч подмосковных подростков устроились на работу летом

Более 20 тысяч подростков нашли работу в Московской области этим летом. Ребята выбирали профессии по душе — от программиста до библиотекаря.

«В этом году у нас в регионе было трудоустроено свыше 21 тысячи подростков. Ребята выбирают совершенно разные профессии: вожатые, программисты, специалисты по работе с молодежью, делопроизводители, библиотекари», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве отметили, что по закону подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — 35 часов.

Те, кто планирует совмещать работу с учебой в течение года могут тратить на работу еще меньше времени: до 16 лет — не более 12 часов, а от 16 до 18 лет — не более 17,5 часов в неделю.

Для трудоустройства через центр занятости населения подростку достаточно подать заявление на портале «Работа в России»

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