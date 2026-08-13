Более 20 тысяч наказов жителей для Народной программы собрали в Коломне

Основа новой Народной программы «Единой России» — предложения жителей каждого региона страны. В Московской области таких наказов собрано почти 600 тысяч, среди них немало инициатив коломенцев.

Жители округа охотно делятся своим видением будущего муниципалитета, рассказывают, какие перемены в городской инфраструктуре или в условиях жизни для них в приоритете. Наказы поступают разные: от благоустройства дворов и ремонта дорог до новых пляжных территорий.

«Коломна успешно работает в этом направлении. На данный момент собрана почти 21 тысяча наказов, среди них, в основном, вопросы здравоохранения, благоустройства придомовых территорий, вопросы образования, ЖКХ, ремонта дорог», — сообщила руководитель коломенской общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Кузнецова.

За общей статистикой стоят конкретные истории и предложения. Жители обращаются не только с вопросами, требующими сиюминутного внимания, но и с идеями на перспективу, можно сказать, делятся мечтами.

«Давно мечтала в Коломне отдыхать с пользой и с удовольствием, надеюсь, что в районе реки в Бочманове сделают комфортабельный пляж с удобствами, может быть, шезлонги, зонтики. Думаю, очень много людей меня поддержат в этом плане и будут вместе со мной отдыхать», — рассказал жительница Коломны Дарья Сачкова.