Более 20 тысяч наказов жителей для Народной программы собрали в Коломне
Основа новой Народной программы «Единой России» — предложения жителей каждого региона страны. В Московской области таких наказов собрано почти 600 тысяч, среди них немало инициатив коломенцев.
Жители округа охотно делятся своим видением будущего муниципалитета, рассказывают, какие перемены в городской инфраструктуре или в условиях жизни для них в приоритете. Наказы поступают разные: от благоустройства дворов и ремонта дорог до новых пляжных территорий.
«Коломна успешно работает в этом направлении. На данный момент собрана почти 21 тысяча наказов, среди них, в основном, вопросы здравоохранения, благоустройства придомовых территорий, вопросы образования, ЖКХ, ремонта дорог», — сообщила руководитель коломенской общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Кузнецова.
За общей статистикой стоят конкретные истории и предложения. Жители обращаются не только с вопросами, требующими сиюминутного внимания, но и с идеями на перспективу, можно сказать, делятся мечтами.
«Давно мечтала в Коломне отдыхать с пользой и с удовольствием, надеюсь, что в районе реки в Бочманове сделают комфортабельный пляж с удобствами, может быть, шезлонги, зонтики. Думаю, очень много людей меня поддержат в этом плане и будут вместе со мной отдыхать», — рассказал жительница Коломны Дарья Сачкова.
Предложения жителей могут касаться как отдельных объектов, так и более масштабных изменений. Важно, что при сборе наказов учитывают мнение и запросы людей из разных районов и населенных пунктов округа — ведь у каждой территории свои особенности и свои вопросы, которые требуют внимания. Еще один важный принцип — конкретика. Чем точнее сформулировано предложение, тем проще понять, какой результат в итоге хочет увидеть человек, а значит, и проблем с его реализацией не возникнет.
Сбор наказов в Народную программу партии продолжается. Передать свое предложение жители могут несколькими способами: в общественные приемные «Единой России», по телефонам горячей линии или с помощью электронной формы на сайте естьрезультат.рф. Каждая инициатива — от новой детской площадки до современного стадиона — через несколько лет может стать реальностью.