Более 20 тысяч деревьев и кустарников посадят на экологической акции в Красногорске

В Красногорске продолжается экологическая акция «День в лесу». Жители муниципалитета высадят на территории округа более 20 тысяч деревьев и кустарников: кленов, акаций, лип, барбарисов, елей, сирени, боярышника, гортензий.

Вблизи жилого комплекса «Пятницкие кварталы» в Сабурово посадили свыше трех тысяч саженцев. На территории ЖК «Малина» в Нахабино появились порядка 700 различных декоративных кустарников.

Экологическая акция объединила местных жителей, представителей администрации городского округа Красногорск и Нахабино, специалистов управляющих компаний и «ОМ Девелопмент». Участников мероприятия угощали блюдами полевой кухни. Самым активным вручили фирменные белые футболки и кепки с символикой акции.

Отметим, что экологическое мероприятие «День в лесу» проводят с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.