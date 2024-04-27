Более 20 тысяч человек посетили выставку европейской живописи в Коломне | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:04 Более 20 тысяч человек посетили выставку европейской живописи в Коломне Выставка европейской живописи завершилась в Коломне Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

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Выставка «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков» завершилась в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Ее посетили свыше 20 тысяч человек.

Посетители смогли познакомиться с работами таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и других. Это лучшие произведения из частных коллекций, которые были представлены на выставки впервые.

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Сейчас в Коломенской картинной галерее работают три выставочных зала для сменных выставок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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