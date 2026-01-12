Более 20 тысяч человек посетили в новогодние каникулы катки в Дубне

Жители и гости наукограда активно провели новогодние праздники. За этот период два катка посетили свыше 20 тысяч человек.

Более 3500 зрителей стали участниками проекта команды губернатора Московской области Андрея Воробьева «Хрустальный лед». В Дубне также прошли областной фестиваль по фигурному катанию и спектакль «Зимние сказки Подмосковья».

В помещении проката катка работала резиденция Деда Мороза. Для юных посетителей провели анимационные программы и мастер-классы по росписи печенья и пряников, изготовлению поделок из природных материалов, рождественских открыток и венков,

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что для активного отдыха в городе были созданы все необходимые условия. «Обустроили два катка по губернаторской программе и, как только выпал снег, подготовили трассы для лыжного спорта. Видим, что это было не зря. Статистика посещения катков подтверждает популярность спорта среди жителей», — сказал руководитель муниципалитета.

На бесплатных катках есть помещения с теплыми раздевалками и прокат коньков. Посетители высоко оценили качество искусственного льда. Катки работают ежедневно с 10:00 до 22:00. QR-код для входа можно получить через приложение «Мое Подмосковье» или в кассе катка.