Более 20 тысяч человек посетили карусели в парках Подмосковья за неделю

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области подвели статистику посещаемости парковых каруселей за неделю. Самыми востребованными оказались аттракционы в Ногинске, Воскресенске и Сергиевом Посаде.

За семь дней на каруселях прокатились 20,97 тысячи человек. Самыми популярными оказались объекты в Ногинске (более 3,7 тысячи человек), Воскресенске (более 3,7 тысячи человек) и Сергиевом Посаде (более 2,9 тысячи человек).

Карусель выполнена в классическом французском стиле: на платформе стоят 26 расписных фигур лошадей, а сам объект украшен яркой иллюминацией. На десяти декоративных панно художники изобразили достопримечательности Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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