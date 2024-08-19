Более 20 тысяч человек побывали на ретро-празднике в парках Подмосковья

В субботу, 17 августа, более 20 тысяч человек посетили праздник «Радио „Ретропарк“» в 64 парках Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Для гостей организовали фотозоны, выставки, мастер-классы, ярмарки и игровые программы. В 28 парках прошли танцы «Буги-вуги», в 44 — концерты «Ретро-бит!».

В парке «200 лет Егорьевску» посетители окунулись в атмосферу 1990-х, а в усадьбе Кривякино для всех желающих провели мастер-класс по рисованию. В Лосино-Петровском прошла выставка и забег клуба «Активное долголетие». Мероприятия прошли при поддержке Министерства культуры и АНО «МосОблПарк».

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