Более 20 туристов из Щелкова приняли участие в походе к Черному озеру

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Щелкове организовал однодневный пеший туристический поход к живописному Черному озеру. Он объединил 24 участника, среди которых были как опытные путешественники, так и новички.

Маршрут начался от обустроенного пляжа Большого озера во Фрязине и завершился на берегах Черного озера. Его протяженность составила 11 километров, которые участники преодолели с удовольствием и азартом. Во время пути они наслаждались красотами природы, дышали свежим воздухом и получали заряд положительных эмоций.

Туристический поход стал не только спортивным мероприятием, но и способом объединить людей с общими интересами. Инструктор Павел Обысов, вдохновленный своей любовью к природе и физической активности, делился с учениками полезными навыками и опытом. Он активно вовлекает молодежь и взрослых в здоровый образ жизни, популяризируя туризм как способ проведения свободного времени.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Щелкове продолжает развивать традицию пеших походов и приглашает всех желающих присоединиться к следующим мероприятиям.