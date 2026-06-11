Более 20 тонн форели произвели в Волоколамске за первый квартал 2026 года

За первые три месяца 2026 года компания «Аква мир» в Волоколамске выпустила 26 тонн форели. Руководство предприятия рассматривает планы по расширению производственных площадей и увеличению числа сотрудников.

Перспективы дальнейшего развития рыбоводческого хозяйства обсудили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова и помощник генерального директора ООО «Аква мир» Артур Погосов. Во время встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с увеличением производственных мощностей, а также возможностями для создания дополнительных рабочих мест на территории округа.

Предприятие работает в Волоколамске с 2021 года и занимается разведением форели. На производственной площадке организованы процессы выращивания и переработки рыбы. Продукция компании представлена в нескольких форматах: покупателям предлагают живую, свежую потрошеную и непотрошеную форель. За годы работы хозяйство сумело занять свою нишу на региональном рынке и продолжает наращивать объемы производства.

«Приятно видеть, что предприятие не останавливается на достигнутом. Сегодня руководство рассматривает возможность территориального расширения производства и создания новых рабочих мест. В перспективе их количество может увеличиться в три раза», — сказала глава округа Наталья Козлова.

По словам участников встречи, реализация намеченных планов позволит увеличить выпуск продукции и укрепить позиции предприятия. Кроме того, расширение производства создаст дополнительные возможности для трудоустройства жителей Волоколамского округа.