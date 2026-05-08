Более 20 тематических ярмарок проведут в Подмосковье ко Дню Победы

В выходные в Подмосковье проведут 25 тематических ярмарок, приуроченных ко Дню Победы. Торговые площадки развернут в 19 округах региона.

Ярмарки дадут возможность жителям совместить покупки свежих продуктов и участие в праздничных мероприятиях. Их откроют не только в городах, но и поселках.

Так, торговые точки будут работать на Станционной площади в Коломне, на улице Вокзальной в Куровском, а также в Рошале, Монине и других населенных пунктах.

Особое внимание на ярмарках уделяют безопасности продукции. Все товары проходят тщательный ветеринарный контроль.

Узнать обо всех ярмарках в Подмосковье можно на портале «Мой АПК».